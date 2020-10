Investita da un'automobile mentre accompagna il figlioletto a scuola

TORRE SANTA SUSANNA - E' stata investita da una Fiat Panda mentre accompagnava il figlioletto a scuola. E' accaduto questa mattina (venerdì 2 ottobre), intorno alle 8 a Torre Santa Susanna, nei pressi della scuola elementare "Gregorio Missere". La donna stava attraversando la strada quando un'auto, che per fortuna procedeva piano, l'ha investita. Illeso il figlio di 6 anni. La signora, di 40 anni, è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l'ospedale "Dario Camberlingo" di Francavilla Fontana. Non è in gravi condizioni.

