Acquisti e finanziamenti a nome dell'ex compagno, donna denunciata per stalking

La 46enne residente nella provincia di Lecce, poiché non accettava la fine della relazione, si è vendicata facendo recapitare a casa dell'uomo ordini fatti on line ma da pagare con contrassegno

TORRE SANTA SUSANNA - Una donna di 46 anni, della provincia di Lecce, è stata denunciata per atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. La 46enne, poichè non accettava la fine della relazione, per vendicarsi, faceva recapitare all'indirizzo della vittima, una serie di oggetti ordinati su vari siti on line, con pagamento in contrassegno. Roba che il malcapitato rifiutava. A nome suo, inoltre, erano stati attivati una serie di finanziamenti. A seguito della denuncia dell'uomo e attraverso le relative indagini, i carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna sono risaliti alla donna alla quale è stato sequestrato il cellulare rinvenuto grazie alla perquisizione presso la sua abitazione.