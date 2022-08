Partono i fuochi d'artificio per la festa patronale e scoppia un incendio

TORRE SANTA SUSANNA - Un incendio scaturito a causa dei fuochi d'artificio. E' accaduto ieri sera, 11 agosto, a Torre Santa Susanna, in occasione della festa patronale. Lo sparo dei fuochi pirotecnici, avvenuto per l'occasione, ha provocato un incendio di sterpaglie in contrada Ciculina.

Le fiamme si sono addentrate anche in una villa abbandonata. Fortunatamente prestavano servizio di prevenzione antincendio i volontari del Ser Antonio Bianco, guidati la presidente Pierino Bianco, che sono intervenuti subito per domare l'incendio. Dopo circa un'ora di lavoro hanno avuto ragione sulle fiamme e alle 2 hanno dichiarato il cessato intervento.