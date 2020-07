Scarichi illegali e reati ambientali: denunciata un'imprenditrice

TORRE SANTA SUSANNA - Un'imprenditrice 76enne di Torre Santa Susanna, titolare di una azienda di allevamento di bestiame, è stata denunciata in stato di libertà, per sfruttamento della manodopera e una serie di reati ambientali derivanti dall'attività. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri del comando provinciale del nucleo investigativo che fanno parte della task force anti-caporalato, insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato lavoro di Brindisi e ai militari della stazione carabinieri di Torre Santa Susanna.

In particolare, a seguito del servizio di controllo mirato, i carabinieri hanno accertato che la 76enne, nell'azienda di sua proprietà dedita all'allevamento di ovini, caprini e suini, gestiva illecitamente rifiuti speciali originati dall'attività, aveva depositato nei terreni in uso all’azienda, rifiuti speciali costituiti da materiali di risulta, plastica, deiezioni e resti di animali, parti di motore, oli minerali esausti, ferro e altro. Inoltre, effettuava scarichi di acque reflue industriali provenienti dall’ovile e dalla porcilaia costituiti dalle deiezioni degli animali, sversandole sul nudo terreno, privo di copertura e senza autorizzazione. Infine, sempre in maniera illecita, aveva dato fuoco ai rifiuti per distruggerli.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri per gli aspetti amministrativi e per gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avendo sul posto identificato tre dipendenti, regolarmente assunti, intenti a svolgere le proprie mansioni. L’intera area adibita all'attività zootecnica, dell’estensione di circa 16.000 mq, è stata sottoposta a sequestro preventivo.