Nascondeva la marijuana nell'armadietto di un locale, denunciato un 50enne

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli del nucleo cinofili carabinieri di Modugno (provincia di Bari), hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, ieri mattina, venerdì 22 gennaio, l’uomo è stato fermato e controllato a bordo della sua autovettura e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana, occultati nell’abitacolo del veicolo. A seguito della conseguente perquisizione domiciliare, presso un locale utilizzato dal 50enne, sono stati rinvenuti ulteriori 45 grammi della stessa sostanza, nascosti in un armadietto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la patente di guida ritirata.