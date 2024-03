Traffici di droga sull'asse San Pietro Vernotico - Trepuzzi: chiuse le indagini

La sostituta procuratrice della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, Carmen Ruggiero, giovedì 28 marzo 2024 ha chiuso le indagini nei confronti di 27 persone. Alcuni degli indagati avrebbero messo in piedi due presunti gruppi, tra San Pietro Vernotico e Trepuzzi, dediti al traffico di stupefacenti. Ad alcuni di loro viene contestato anche il 416 bis, l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Insomma, si parla di affari con la droga all'ombra della Sacra Corona. L'indagine coordinata dalla pm Ruggiero e condotta dagli agenti della squadra mobile di Brindisi ha portato al blitz del 12 dicembre 2023, condito da 14 arresti. Nell'occasione, i poliziotti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del tribunale di Lecce Sergio Tosi.

Gli indagati

Di seguito, gli indagati: Salvatore Perrone, 58enne di Trepuzzi; Massimiliano De Marco, 53enne di San Pietro Vernotico; Carlo Coviello, 47enne di Trepuzzi; Stefano Elia, 49enne residente a Casalabate (marina di Trepuzzi e Squinzano); Marcella Mercuri, 48enne di Sannicola; Alessio Catania, 40enne di Trepuzzi; Luana Perrone, 40enne di Trepuzzi; Vincenzo Catalano, 45enne di Trepuzzi; Massimiliano Renna, 50enne di Trepuzzi; Antonio Monticelli, 46enne di Campi Salentina; Luigi Giordano, 53enne di San Pietro Vernotico; Raffaele Pietanza, 43enne di San Pietro Vernotico; Cesare Sorio (detto Alberto); 37enne di San Pietro Vernotico; Giovanni Caputo, 42enne di San Pietro Vernotico.

E ancora: Fabrizio Annis, 43enne di San Pietro Vernotico; Gimmi Annis, 42enne di San Pietro Vernotico; Maurizio Carratta, 59enne di Brindisi; Giampaolo Elia, 24enne di Torchiarolo; Elvis Gabaj, 37enne cittadino albanese residente a Trepuzzi; Cristian Lazzari, 41enne di Trepuzzi; Maria Dayana Marchello, 29enne di Lecce; Mosè Monticelli, 29enne di Novoli; Marco Palma, 33enne di San Pietro Vernotico; Alessio Serratì, 31enne di San Pietro Vernotico; Mauro Vitale, 31enne di San Pietro Vernotico; Francesco Perrone, 38enne di San Pietro Vernotico; Emiliano Manno, 45enne nato a Vibo Valentia e residente a Mesagne. Per quanto riguarda Palma, si è proceduto separatamente. Rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, risultano due nuovi indagati: Francesco Perrone e Manno.

La questione del 416 bis e i due gruppi

Ai tempi dell'emissione della misura cautelare, undici indagati dovevano rispondere anche del 416 bis. Il gip Sergio Tosi, però, aveva ritenuto che le acquisizioni non consentissero di contestare tale reato agli indagati. La Dda di Lecce aveva deciso di ricorre al Riesame contro tale valutazione. E' proprio in sede di Riesame che vennero prodotti dei verbali con le prime dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia, coinvolto proprio in questa inchiesta: Cesare Sorio. I giudici del Riesame avevano quindi condiviso le tesi della Dda per quanto riguarda la contestazione del 416 bis, relativamente a quattro indagati: Fabrizio Annis, Salvatore Perrone, Coviello e Lazzari. Per quanto riguarda almeno il primo, contro la decisione del Riesame pende il ricorso - presentato dai suoi avvocati, Dario Budano e Danilo Cito - davanti alla Cassazione. Tornando alla questione "droga", vengono riconosciute due distinte (e presunte) organizzazioni, che avrebbero agito in completa sinergia.

Il trepuzzino Salvatore Perrone viene ritenuto il dominus di entrambi i gruppi. A San Pietro, invece, gli investigatori hanno puntato i fari su Massimiliano De Marco. I due sodalizi avrebbero trattato hashish, marijuana, cocaina e anche eroina. Se Salvatore Perrone, uscito dal carcere nell'ottobre 2020, è ritenuto il vertice, il suo collaboratore più stretto sarebbe un altro trepuzzino, Coviello. Tornando a De Marco, di stanza a San Pietro, gli inquirenti ritengono assodato il suo rapporto con i fratelli Annis e con Giuseppe "Aiace" Giordano (non coinvolto in questa indagine). Un ultimo dettaglio, da riscontrare ovviamente: Sorio, nelle sue dichiarazioni, ha accennato anche a presunte truffe sui bonus edilizi. Parlando di Fabrizio Annis, ha spiegato che avrebbe "assunto il controllo di San Pietro Vernotico con riferimento al mercato degli stupefacenti e anche nel settore dei rimborsi del 110".

Il collegio difensivo: Francesco Cascione, Dario Budano, Danilo Cito, Giuseppe Guastella, Salvatore Rollo, Gianvito Lillo, Giancarlo Vaglio, Ladislao Massari, Giovanni Apollonio, Cosimo Damiano Rampino, Michelangelo Gorgoni, Tobia Caputo, Giovanni Liaci e Mario Salvatore Ciardo.