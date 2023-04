Traffico di cocaina all'ombra della Sacra Corona: in 19 rischiano il processo

Un giro di droga, ancora un altro, nel Brindisino stroncato dai carabinieri. Con il beneplacito - e non solo - della Sacra Corona. Ora, in seguito alle indagini sviluppate dai militari, 19 persone rischiano il processo. Oggi, giovedì 27 aprile 2023, il gup del Tribunale di Lecce, Angelo Zizzari, ha fissato l'udienza preliminare relativa a questo caso per il 7 luglio. Il 24 aprile i pm Giovanna Cannarile (della Dda di Lecce) e Luca Miceli (della Procura di Brindisi) hanno depositato la richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati. Il 6 febbraio, su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giulia Proto del Tribunale di Lecce, quattro persone erano state condotte in carcere dai carabinieri. Un elemento interessante presente nell'indagine è il pagamento del "punto", una sorta di tassa che andava a rimpinguare le tasse della criminalità organizzata locale, della Sacra Corona.

E' stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di: Tiziano Di Gioia (49 anni, nato a Brindisi, residente a Tuturano); Angelo Carlucci (59 anni, di Brindisi); Salvatore Ciola (51 anni, nato a San Michele Salentino e residente a Cellino San Marco); Tiziano Coccioli (49 anni, nato a Brindisi e residente a Porto Cesareo); Giuseppe De Falco (36 anni, nato a San Pietro Vernotico, residente a Brindisi); Mariano De Vincentis (nato a Brindisi e residente a Castelletto Ticino); Andrea Di Gioia (45 anni, nato a Brindisi, residente a San Pietro Vernotico); Biagio Di Gioia (72 anni, nato ad Alcamo e residente a Brindisi); Antonio Diviggiano (31 anni, nato a Brindisi e residente a Torre Santa Susanna); Filippo Minelli (48 anni, nato a San Pietro Vernotico e residente a Brindisi).

E ancora: Salvatore Minelli (53 anni, nato a Brindisi e residente a San Pietro Vernotico); Francesco Palazzo (44 anni, di Brindisi); Rocco Panettieri detto "Daniele" (46 anni, nato a San Pietro Vernotico, residente a Brindisi); Sergio Pirozzolo (64 anni, di Brindisi); Giacomo Pulli (39 anni, nato a Lecce e residente a Monteroni); Leonardo Salerno (38 anni, di Fasano); Vito Onofrio Salerno (60 anni, nato a Monopoli e residente a Fasano); Pietro Soleti detto "Piero" (58 anni, di San Donaci); Alessandro Topputo (43 anni, nato a Brindisi e residente a Porto Cesareo).

La droga trattata dal presunto sodalizio è la cocaina. Anzi, dai presunti sodalizi, in quanto gli inquirenti hanno individuato due sottogruppi che agivano. Obiettivo di entrambi: reperire lo stupefacente dall'Italia e dall'estero (prevalentemente tramite canali albanesi), trasportarlo, stoccarlo e commercializzarlo. Tiziano Di Gioia viene individuato dagli inquirenti quale finanziatore e promotore della presunta organizzazione. Avrebbe impartito ordini al suo braccio destro, il fratello Andrea, e ad altri sodali. La cocaina sarebbe stata smerciata nel Brindisino e nel Leccese. A 15 imputati viene infatti contestato il reato associativo.

Tiziano Di Gioia per gli inquirenti è il finanziatore nonché il promotore della presunta associazione. Non solo, a lui viene contestato il 416 bis, l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Farebbe parte della frangia tuturanese della Scu, che fa capo a Francesco Campana (non coinvolto nel presente procedimento). Alcuni collaboratori di giustizia hanno indicato proprio in Tiziano Di Gioia un affiliato alla Scu. Ma il gip che si è occupato del caso in questione e che ha spiccato le ordinanze di custodia cautelare spiega che è difficile inquadrarlo in seno all'associazione mafiosa, "non avendo elementi in questo procedimento per valutare".

Per il gip, Tiziano Di Gioia "gode certamente della protezione di personaggi di spicco della Scu, si avvale del legame e della vicinanza di persone del calibro di Francesco Campana per poter trafficare, nella zona di Tuturano, grossi quantitativi di cocaina". Non solo: sempre stando a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, per queste attività illecite la Scu incassava il "punto", una sorta di tassa. Per il gip quindi l'affiliazione non è provata, mentre è riscontrata la vicinanza a personaggi del calibro di Francesco Campana, Giovanni Donatiello e Salvatore Buccarella (anche questi ultimi due non coinvolti nel presente procedimento, ma in un altro risalente agli anni scorsi). Niente gravi indizi di colpevolezza, ma la probabilità che parte dei proventi del presunto traffico di cocaina andassero a finire nelle casse della Sacra Corona.

Gli imputati sono assistiti dagli avvocati: Francesco Cascione, Dario Budano, Laura Beltrami, Giuseppe Guastella, Livio Di Noi, Rosalba Pindinello, Ladislao Massari, Emanuela De Francesco, Paolo Valzano, Manuela Greco, Gianvito Lillo, Stefano Pati, Massimo D'Eredità e Vito Birgitta.