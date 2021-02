Traffico di droga dall'Albania: arresti in tutta Italia, anche nel Brindisino

Eseguite ordinanze nei confronti di due associazioni per delinquere operanti a Milano e dedite al traffico internazionale e nazionale di stupefacenti

OSTUNI - C’è anche un ostunese nell’operazione della Polizia di Stato di Milano che alle prime ore del giorno di oggi, martedì 23 febbraio, ha sgominato due bande di trafficanti di droga. Si tratta di B.F. di 26 anni. E' stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi, diretta dal vice questore aggiunto Rita Sverdigliozzi.

L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, prevede l'esecuzione di numerose misure di custodia emesse dal gip del Tribunale di Milano «nei confronti di due associazioni per delinquere operanti a Milano e dedite al traffico internazionale e nazionale di stupefacenti, composte prevalentemente da cittadini italiani e albanesi che importavano in Lombardia ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marjuana che poi distribuivano in varie regioni d'Italia».

Le indagini, svolte dalla sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo e dalla Dcsa ed hanno visto la collaborazione delle autorità albanesi attivate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coinvolgendo le squadre mobili di Milano, Bergamo, Brindisi, Lodi, Pavia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, e Varese.

Seguono aggiornamenti