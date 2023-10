Traffico illecito di rifiuti: 11 arresti, sequestri anche nel Brindisino

MESAGNE - Circa 7mila tonnellate di rifiuti smaltiti mediante attività di abbruciamento, interramento e occultamento in aree agricole e capannoni industriali, avrebbero consentito ad alcuni imprenditori di trarre un ingiusto profitto per un importo complessivo stimato in circa 1 milione di euro. Le somme così introitate, al fine di occultarne la provenienza, erano presumibilmente oggetto di illecite operazioni finanziarie di riciclaggio.

Quello appena descritto è solo il quadro iniziale di una complessa operazione investigativa nazionale conclusa nelle prime ore di oggi (10 ottobre) dai carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli, in collaborazione con i militari dei Comandi provinciali territorialmente competenti.

Le indagini, infatti, hanno riguardato una buona fetta d'Italia, ovvero le province di Brindisi, Napoli, Milano, Roma, Isernia, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno. La complessa manovra investigativa è stata focalizzata sul fenomeno degli abbandoni di rifiuti speciali pericolosi e non, condotta dal Nucleo operativo ecologico di Salerno e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Roma.

Undici sono stati i provvedimenti cautelari personali in regime di arresti in carcere e domiciliari a carico di altrettanti imprenditori, a cui i militari hanno dato atto, emessi dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia dello stesso capoluogo. Gli indagati sono titolari di aziende di trasporto e società di intermediazione - operanti nel settore della gestione dei rifiuti - gravemente indiziati per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva. Sequestrate, altresì, le quote di due società i cui titolari sono ritenuti i presunti principali organizzatori del traffico di rifiuti.

Il racconto delle indagini

Le ricerche delle forze dell'ordine sono partite con il rinvenimento di un capannone industriale colmo di rifiuti speciali in balle nel Comune di Sora (Fr). Sono proseguite con specifici servizi di osservazione, controllo, pedinamento, intercettazioni telefoniche ed ambientali. Successivamente è stato sequestrato un rimorchio carico di rifiuti abbandonati in una area di parcheggio di un supermercato di Mesagne ed uno collocato nell'ex area industriale nel Comune di Pontecagnano (Sa).

Tre le fasi investigative fondamentali: la prima ha riguardato la gestione di 860 tonnellate di rifiuti speciali (plastiche e gomme frammiste a residui di Rsu), raccolti presso alcune imprese campane e illecitamente abbandonati nel già citato capannone di Sora, regolarmente preso in affitto da uno degli indagati. La seconda fase, invece, ha riguardato la gestione di altre 126 tonnellate di rifiuti speciali (residui del trattamento dei Rsu), provenienti da impianti di recupero della Campania e della Puglia, successivamente abbandonati in territorio pugliese (qui si colloca il "rinvenimento mesagnese"). La terza fase, infine, ha riguardato la gestione illecita di circa 6mila tonnellate di diverse tipologie di rifiuti speciali anche pericolosi, provenienti da produttori di area campana, abbandonati lungo arterie stradali secondarie o terreni incolti.