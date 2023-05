Traffico di vite umane sulla rotta balcanica: coinvolti due uomini residenti a Brindisi

BRINDISI - Questa mattina (mercoledì 10 maggio 2023) è scattata una vasta operazione, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, mirata a smantellare una presunta organizzazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al riciclaggio delle somme derivanti dai pagamenti dei "viaggi della speranza". Tra i 29 arrestati su tutto il territorio nazionale risultano anche due uomini residenti a Brindisi. Si tratta di due cittadini iracheni, di 33 e 31 anni, che avrebbero organizzato sbarchi di migranti nel basso Salento. I due si troverebbero nel capoluogo adriatico dal 2019, sono regolari e inseriti nel tessuto sociale. Sono stati condotti nel carcere di Brindisi, dopo essere stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile, diretta dal vice questore Rita Sverdigliozzi.

Stando a quanto si apprende, in attesa di una conferenza stampa, indetta nella tarda mattinata presso gli uffici della Dda di Catanzaro, alla presenza del procuratore Nicola Gratteri, la "tariffa" per i viaggi della speranza si attesterebbe sui 10 mila euro a testa. E' il costo per essere traghettati al di là del mare. Si parla di traffico di migranti lungo la rotta balcanica. Come detto, sono 29 le misure cautelari in carcere emesse dalla Dda calabrese. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è scattata all'alba di oggi. L'attività investigativa è stata condotta dalla Dda Catanzaro, dalla Direzione centrale anticrimine e dalla Squadra Mobile di Crotone. Hanno preso parte, inoltre, anche i colleghi delle Squadre Mobili di Brindisi, assieme a quelle di Lecce, Foggia, Grosseto, Imperia, Milano, Torino e Trieste. E con la partecipazione di personale dell'Agenzia Europol e della Divisione Interpol di Turchia, Grecia, Belgio, Germania, Svezia, Inghilterra, Marocco e Belgio. Importante, infine, l'apporto del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia di Stato.

L'attività investigativa ha riguardato pericolose traversate, dalle sponde di Grecia e Turchia, che in quattro anni di indagini hanno visto migliaia di migranti attraversare le acque mediterranee a bordo di velieri condotti da scafisti quasi sempre originari dei Paesi del blocco sovietico. Come ha sottolineato nella nota ufficiale il prefetto Francesco Messina - direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato - il gruppo avrebbe messo in piedi un vero sistema di accoglienza illegale che contemplava non soltanto il viaggio, ma anche la prima accoglienza e il vitto dei migranti tra l'estero e alcune città italiane.