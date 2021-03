Tragedia nelle campagne: 33enne trovato senza vita

MESAGNE - Tragedia nelle campagne di Mesagne. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 marzo 2021, è stato morto un giovane mesagnese di 33 anni. Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto dai famigliari, che hanno subito dato l'allarme. Purtroppo per lui non c'era più niente da fare. Sul posto gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, che stanno ricostruendo in queste ore l'accaduto.

Il magistrato di turno ha disposto di tradurre la salma presso l'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti del commissariato di Mesagne stanno effettuando ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria per fornire tutti gli elementi al magistrato. Il magistrato domani (19 marzo) deciderà se disporre il rilascio della salma o disporre l'autopsia.