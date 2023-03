Tragedia nelle campagne: un uomo e una donna trovati morti in casa

SERRANOVA - Tragedia nelle campagne di Serranova, frazione di Carovigno: un uomo e una donna, sulla 60ina, sono stati trovati morti in casa. Sul posto si sono recati i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Carovigno. Al momento non sono note le cause del decesso, i militari hanno transennato la zona per permettere agli inquirenti di svolgere le indagini utili a ricostruire la vicenda. Da quanto si apprende l'allarme sarebbe stato lanciato da un parente.

Segiuono aggiornamenti