Tragedia in cantiere edile: operaio colto da malore muore sotto gli occhi dei colleghi

FASANO - Un operaio di 67 anni è deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 6 dicembre, mentre era a lavoro in un cantiere edile in contrada Forcatelle a Fasano. L'uomo si è accasciato sotto gli occhi dei colleghi mentre era sul tetto di una struttura in costruzione. Immediata la richiesta di intervento, il personale del 118 ha tentato di rianimarlo per diversi minuti con defibrillatore e manovre di rianimazione ma non è riuscito a strapparlo alla morte.

Il corpo è stato prima assicurato su una barella spinale e poi portato a terra con l'ausilio dell'Autogru dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e personale dello Spesal.