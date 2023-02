Anziano precipita dal tetto di un palazzo e perde la vita

SAN PIETRO VERNOTICO - Tragedia in strada a San Pietro Vernotico: un aziano è precipitato dal tetto di un palazzo perdendo la vita. E' accaduto in via Lecce a San Pietro Vernotico, nell'area dove ha sede il supermercato Dok e altre attività commerciali. L'anziano è caduto dal lato costeggiato dal canale di raccolta delle acque piovane. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il traffico nel tratto compreso dall'incidente è stato deviato fino a quando le operazioni di rimozione della salma non si sono concluse. Gli agenti della Polizia locale si sono occupati della viabilità.