Tragedia in mare: sub trovato senza vita sul fondale

BRINDISI - Tragedia in mare oggi, giovedì 13 agosto: un sub è stato trovato senza vita sul fondale, al largo del tratto costiero compreso fra Punta Cavallo e Punta della Contessa, nella cosiddetta zona della Saline, a Brindisi. Si tratta di un uomo di 67 anni, L.M. le inziali. Le ricerche sono partite in seguito alla segnalazione di un cittadino che ha notato il pallone fermo in mare. Erano le 10.50.

La Capitaneria di porto di Brindisi al comando del capitano di vascello Giovanni Canu ha immediatamente ativato le ricerche, tramite l'invio delle tramite l’invio delle unità navali Sar Cp 844 e Gc B18. Contestualmente, nell’ambito del coordinamento delle attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare che, la sala operativa della Capitaneria ha richiesto il concorso di un velivolo ed un Nucleo Subacquei dei Vigili del Fuoco. Il comando provinciale vigili del fuoco di Brindisi ha inoltre reso disponibiledei mezzi navali che hanno coadiuvato i mezzi Sar della Guardia Costiera nelle ricerche di superficie.

Sul posto è stato recuperato il pallone a cui era agganciato il fucile carico e alcuni coltelli. Intorno alle ore 13.20 circa è stato rinvenuto il corpo senza vita del sub disperso, adagiato sul fondo ad una profondità di circa 1.5 metri. La salma è stata quindi recuperata e trasportata presso il porto di Brindisi dove, a seguito dell’intervento del medico legale, assistito da ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia Costiera ed il necessario riconoscimento, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi.

Si ricorda che, per segnalare esclusivamente emergenze in mare è attivo 24 al giorno tutti i giorni il numero blu 1530 o, in lternativa, il numero unico di emergenza 112 mentre, per tutte le altre tipologie di segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Brindisi è raggiungibile attraverso il centralino 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it.-