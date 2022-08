Tragedia in piscina: giovane muore annegato davanti ai familiari

SAN PIETRO VERNOTICO - Tragedia nel giorno di festa a Tuglie. Un uomo di 31 anni, Zhengyi Lin, nato in Cina ma residente a San Pietro Vernotico, è morto affogato nella piscina di una villa presa in affitto con la sua famiglia. Si tratta del titolare di un negozio di abbigliamento siti in via Brindisi.

A nulla sono valsi gli sforzi del personale del 118, arrivati nella struttura, in via Neviano, dopo la richiesta di soccorso giunta in centrale ieri pomeriggio, intorno alle 14.45: dopo aver effettuato manovre di rianimazione, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Lecce e i colleghi della stazione locale, per ricostruire la dinamica dell'episodio terminato con la morte del malcapitato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.