Tragedia al porto: camionista schiacciato da un Tir prima dell'imbarco

BRINDISI - Sarebbe stato schiacciato da un Tir in retromarcia, il camionista bulgaro di 46 anni che nella tarda mattinata di oggi (giovedì 4 agosto) ha perso la vita presso la banchina di Costa Morena Ovest, nel porto di Brindisi. L’uomo doveva imbarcarsi a bordo di un traghetto Grimaldi in partenza per il porto greco di Igoumenitsa. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il 46enne, mentre era in coda, sarebbe sceso dalla cabina, con ogni probabilità per sincerarsi di qualcosa. In quei momenti il conducente del camion, anch’esso con targa bulgara, che lo precedeva, ha innestato la retromarcia, investendo il malcapitato.

Vani i tentativi di rianimazione praticati dai sanitario del 118, giunti sul posto in ambulanza. Intervenuti gli uomini della Polizia di frontiera e della Capitaneria di porto. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia locale di Brindisi. In un primo momento era stata presa in considerazione anche l’ipotesi che l’autotrasportatore fosse stato colto da malore. Sono state le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza dell’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale a chiarire la dinamica dei fatti.

Il Pm di turno della Procura di Brindisi, Raffaele Casto, non ha ritenuto disporre il sequestro dei veicoli, che non presentano, data la mole e la consistenza, tracce. Il traghetto, intanto, è salpato intorno alle ore 18.

Articolo aggiornato alle ore 18.19 (Traghetto salpato)