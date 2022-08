Tragedia al porto: camionista perde la vita prima dell'imbarco

BRINDISI - Un camionista bulgaro di 46 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto, presso la banchina di Costa Morena Ovest poco prima di imbarcarsi per Igoumenitsa su un traghetto.

Due le ipotesi al vaglio: quella che l'uomo, dopo essere sceso dalla cabina, sia stato schiacciato dal camion che lo precedeva, durante una manovra di retromarcia; oppure quella di un malore. Nulla hanno potuto fare i sanitari, giunti poco dopo sul posto, per rianimarlo. Polizia di frontiera e personale della Capitaneria di porto si sono recati sul luogo della tragedia per la ricostruzione delle circostanze dell'incidente. Si attende l'arrivo della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Le testimonianze finora raccolte dalle forze dell'ordine non sono risolutive. Spetterà al medico legale chiarire le cause del decesso. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Brindisi. Intanto il traghetto è ancora fermo nel porto. Entrambi i tir hanno targa bulgara.

Articolo aggiornato alle ore 16.10 (ipotesi sulla dinamica dei fatti).