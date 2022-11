Tragedia sfiorata: palo cade su auto in sosta nei pressi della stazione

SAN PIETRO VERNOTICO - E' proprio il caso di parlare di tragedia sfiorata riguardo all'episodio verificatosi poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 22 novembre, a San Pietro Vernotico dove un palo della pubblica illuminazione è caduto su un'auto in sosta. Per fortuna il danno ha interessato solo il veicolo: si è spaccato il parabrezza e ammaccato il cofano, ma sarebbe potuta andare peggio.

I fatti si sono verificati in piazza Giovanni Falcone dove ha sede l'ufficio postale, il municipio, il comando della Polizia locale e la stazione ferroviaria. Oltre a un bar. Il palo caduto al suolo, perchè macerato alla base, era posizionato proprio davanti al cancello di ingresso della stazione. In molti hanno assistito alla scena non potendo fare nulla per evitare i danni. Alcuni testimoni raccontano di averlo visto cadere improvvisamente.

Oggi in tutta la Puglia soffia un forte vento con raffiche fino a 80 km orari ma il problema principale sono le condizioni in cui versano molti pali della pubblica illuminazione a San Pietro. Buona parte hanno la base arrugginita.

Gli agenti della Polizia locale hanno accolto la denuncia della proprietaria del veicolo e la ditta incaricata della manutenzione si è occupata della rimozione. Quel palo sarebbe potuto cadere su un pedone.