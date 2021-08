Tragedia in spiaggia: anziano perde la vita mentre fa il bagno

LENDINUSO - I bagnini prima e i sanitari del 118 poi, hanno tentato di rianimarlo per circa un'ora ma il suo cuore non ha mai ricominciato a battere. Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 7 agosto, sulla spiaggia di Lendinuso, marina di competenza di Torchiarolo. Un turista romano di 84 anni, M.M. ha perso la vita mentre faceva il bagno, sotto gli occhi della moglie, della figlia e di altri parenti.

L'uomo è stato colto da malore mentre entrava in acqua: immediatamente soccorso da alcuni spiaggianti è stato portato a riva. Sul posto si sono precipitati i bagnini di un lido adiacente che hanno inziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, chiamata da alcuni cittadini. I sanitari hanno tentato il tutto e per tutto ma nulla hanno potuto fare per riportare in vita l'anziano turista. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Torchiarolo che si è occupata delle formalità del caso. La salma, dopo la constatazione del decesso per cause naturali, è stata restituita alla famiglia.