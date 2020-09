Tragedia sulla spiaggia: uomo colto da malore si accascia e muore

CELLINO SAN MARCO - Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 per strappare alla morte il 66enne di Cellino San Marco, Lorenzo Cuppone, colpito da infarto mentre faceva il bagno a Torre Lapillo, marina del Leccese anche meta di molti brindisini. Secondo alcune testimonianze l'uomo avrebbe fatto giusto in tempo a uscire dall'acqua e raggiungere la battigia prima di accasciarsi privo di sensi. Insieme a lui la compagna che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Un'ambulanza della vicina postazione si è precipitata sul posto ma ogni tentativo di riportarlo in vita è risultato vano. E' accaduto nella spiaggia libera all'altezza di via Caboto.

Seguono aggiornamenti