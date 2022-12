Tragedia in strada: anziana investita vicino casa da scuolabus in retromarcia

BRINDISI - Tragedia in strada nella mattinata di oggi, martedì 6 dicembre: una donna di 86 anni, Giovanna Giorgiani, è stata investita da uno scuolabus in retromarcia mentre si trovava pressi della sua abitazione, in contrada Betlemme a Brindisi. E' accaduto attorno alle 7. Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Brindisi giunti sul posto per la ricostruzione della dinamica, l'autista del mezzo Stp non si sarebbe accorto della presenza della donna centrandola in pieno. A nulla è servito l'immediato intervento del personale del 118, il cuore dell'anziana si è fermato nell'ambulanza. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del veicolo. La Polizia Locale ha chiesto esame alcolemico e tossicologico dell'autista, nello scuolabus c'erano 6 studenti.