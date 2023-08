Tutti i passeggeri a bordo hanno dovuto lasciare l’imbarcazione. Gli stessi nelle prossime ore saranno riprotetti dalla nave European Star della compagnia Star Lines. Già in serata dovrebbero ripartiere alla volta di Valona. La situazione è monitorata dall'Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale e dalla Capitaneria di porto, che effettuerà un’ispezione a bordo.

Imprevisto a bordo del traghetto Prince, partito da Costa Morena intorno alle ore 13 di oggi. Circa 530 passeggeri costretti allo sbarco. Ripartiranno in serata a bordo di un altro traghetto

Guasto in uscita dal porto: nave per l'Albania costretta a tornare in banchina