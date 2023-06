Tragica scoperta nelle campagne: cadavere rinvenuto in un pozzo

MESAGNE - Si è insospettito dal coperchio del pozzo spostato. E poi ha intravisto un paio di ciabatte nere. E ha dato l'allarme. C'è un corpo in fondo al pozzo, sito in un terreno in agro di Mesagne, in via Asiago, contrada Paolini. Il proprietario del fondo ha dato subito l'allarme. Una pattuglia degli agenti della polizia locale, guidata dal comandante Antonio Cirarcì, si è portata sul luogo, non prima di aver allertato i vigili del fuoco.

E' intervenuta, quindi, una squadra di pompieri del comando di Brindisi. Presenti anche gli agenti del commissariato di Mesagne, diretto dal commissario Giuseppe Massaro. In azione una pompa idrovora, per aspirare l'acqua sul fondo del pozzo. Stando a quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti - l'allarme è stato dato intorno alle 18:30 di oggi, martedì 6 giugno - si tratterebbe del cadavere di un uomo dalla carnagione chiara.

Si tratterebbe dunque di un individuo di sesso maschile. E infatti, stando ad alcune indiscrezioni, dei testimoni avrebbero notato un uomo a torso nudo e in ciabatte girovagare nella zona. Naturalmente, ogni ipotesi su quanto accaduto è prematura. Intanto, sul posto si è portata anche la Squadra Mobile. Poco prima delle 21 è giunto sul posto anche personale del 118, probabilmente, per la constatazione del decesso.

Il corpo è stato estratto dal pozzo poco prima delle 21. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni, privo di documenti. Intanto, la polizia sta acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di un bar della zona dove oggi pomeriggio è stato visto un uomo in ciabatte e a torso nudo.

Articolo in aggiornamento