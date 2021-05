Tir carico di rifiuti abbandonato nel parcheggio: disposto il trasferimento

MESAGNE - E’ stato trasferito presso la discarica comunale in contrada Autigno il Tir carico di rifiuti abbandonato in un parcheggio nella zona industriale di Mesagne. Le operazioni di trasferimento sono state seguite dai carabinieri del Noe di Lecce e dalla Polizia Locale di Mesagne. Il semirimorchio, riconducibile a una ditta campana, venne sottoposto a sequestro penale lo scorso 20 aprile. Si trovava lì da alcuni giorni. Al suo interno si trovano rifiuti non classificati considerati dei "sovvalli", ossia scarti provenienti dagli impianti di trattamento. I veicolo, col suo carico, è stato dislocato e dato in custodia ai responsabili della discarica del Comune di Brindisi. Proseguono intanto le indagini per risalire alla destinazione del carico.