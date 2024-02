Tre brindisini "pizzicati" in trasferta con arnesi da scasso: scatta la denuncia

MESAGNO - Vengono "pizzicati" con arnesi atti allo scasso, tre bindisini in "trasferta" denunciati in stato di libertà dagli agenti del commissariato di Mesagne. E' accaduto nei giorni scorsi, nella zona industriale della città. I tre sono stati fermati per un controllo e i poliziotti hanno scoperto cosa portavano con sé. Infatti, il questore di Brindisi, Annino Gargano, ha disposto da tempo diversi servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese. Gli agenti presidiano e controllano zone "sensibili", dove in passato sono stati commessi furti, anche di autovetture.

Questi, i fatti: gli operatori della squadra volante del commissariato di Mesagne, durante una di queste attività, hanno notato un'autovettura con a bordo tre persone che si aggirava nei parcheggi delle attività commerciali nella zona industriale della città. Gli agenti hanno fermato il mezzo e hanno proceduto a una perquisizione. L'esito: sono stati rinvenuti alcuni grimaldelli e arnesi atti allo scasso, tra cui uno "spadino", uno strumento elettronico utilizzato nei furti di autovettura per inibire le centraline e del materiale utilizzato per schermare i Gps.

I poliziotti hanno provveduto a sequestrare tutto il materiale trovato. Poi, è scattata la denuncia a piede libero a carico dei tre brindisini, già noti alle forze dell'ordine. L'accusa: possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Agli stessi è stato, inoltre, notificato l'avvio del procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Mesagne.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui