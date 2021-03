Treno contro auto al passaggio a livello: nessun ferito traffico rallentato

SAN VITO DEI NORMANNI - Scontro tra auto e treno all'altezza di un passaggio a livello sito tra San Vito dei Normanni e Carovigno, altezza Serranova. Per fortuna nessun ferito, solo danni. Si tratta di una Lancia Delta, il conducente e altri due passeggeri sono riusciti a lasciare il veicolo poco prima dell'impatto.

E' accaduto poco prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì 31 marzo. Il traffico ferroviario è stato sospeso per un'ora e al momento è rallentato, sul posto si è recata una squadra deivigili dle fuoco per mettere rimuovere il veicolo dai binari. Da quanto si apprende la Lancia Delta si è fermata a causa di un guasto proprio sui binari, i tre occupanti hanno cercato di contattare la Polfer per far fermare il treno non riuscendoci. Il macchinista è solo riuscito a rallentare ma l'impatto è stato violento.

I treni direttamente coinvolti sono

• FA 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:28)

• FA 8314 Lecce (11:47) - Roma Termini (17:15)

• FB 8828 Lecce (13:06) - Venezia Santa Lucia (22:08)

• RV 4405 Bari Centrale (13:01) - Lecce (14:42)

• RV 4410 Lecce (13:13) - Bari Centrale (14:54)

• RV 4414 Lecce (13:43) - Bari Centrale (15:24)

• RV 4411 Bari Centrale (14:01) - Lecce (15:41)

• RV 4416 Lecce (14:13) - Bari Centrale (15:54)

• R 4407 Bari Centrale (13:31) - Lecce (15:16)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• RV 4404 Lecce (11:13) - Bari Centrale (12:54): limitato a San Vito dei Normanni (11:47)

• RV 4406 Lecce (12:13) - Bari Centrale (13:54): origine da Ostuni (13:03)

• RV 4401 Bari Centrale (12:31) - Lecce (14:11): limitato Ostuni (13:15)

Seguono aggiornamenti