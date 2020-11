Ladri in trasferta rubano un'auto, denunciati due brindisini

TREPUZZI (LECCE) – Due brindisini sono stati denunciati in stato di libertà per il furto di un’auto avvenuto a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Le indagini, condotte dai Carabinieri della locale stazione, hanno permesso di individuare P.S. nato a Mesagne, 23 anni, residente a Brindisi e S.D., 34 anni, nato e residente a Brindisi. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di aver rubato il 28 maggio 2020, una Fiat Panda, parcheggiata in via Grazia Deledda, di proprietà di una donna di Trepuzzi.