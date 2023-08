Tromba d'aria alla periferia della città: momenti di apprensione e danni

TORRE SANTA SUSANNA - Il fenomeno atmosferico è stato ben visibile, in alcune zone periferiche di Torre Santa Susanna, ma fortunatamente i suoi effetti sono stati limitati solo agli oggetti. La tromba d'aria si è verificata oggi, sabato 5 agosto 2023, nel pomeriggio. Esiste anche un video, pubblicato dall'associazione culturale "La voce a Sud", che si occupa anche di cronaca locale.

Come detto, il fenomeno ha interessato la periferia di Torre, nelle zone nei pressi della provinciale per San Pancrazio Salentino e vicino al cimitero. Non è durato molto, ma abbastanza da creare inquietudine e apprensione in coloro che hanno assistito al vorticare di polvere e detriti, vorticare tipico e caratteristico del vortice a scala locale.

Fortunatamente, come già detto, non si registrano danni alle persone. I vigili del fuoco di Francavilla Fontana si stanno recando sul posto, nel momento in cui viene pubblicato questo articolo, per alcuni interventi. Per esempio, si sono registrati danni a vari pannelli solari. Un vivaio ha visto distrutti i propri impianti, sono varie le canne fumarie danneggiate. La polizia locale è al lavoro per una rapida ricognizione.