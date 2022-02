Trovata in una struttura di proprietà comunale un'auto rubata a una cooperativa

BRINDISI - E' stata trovata in un immobile di proprietà comunale recintato e chiuso con cancello, una Hyundai I20 di colore grigio, rubata lunedì scorso a Brindisi. L'auto è intestata a una cooperativa sociale con sede in via Tor Pisana: è stata rinvenuta nella giornata di ieri dagli agenti della Sezione Volanti della questura di Brindisi grazie alle coordinate Gps. Per fortuna non era stata ancora "cannibalizzata".

Sul posto oltre al personale della Sezione Volanti è intervenuto il personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi del caso. L'immobile si trova in contrada Montenegro sulla strada provinciale 43.