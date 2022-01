Trovata la donna di cui si erano perse le tracce: vagava in prossimità dei binari

MESAGNE - E' stata trovata nei pressi dei binari che collegano Mesagne a Latiano Angela Grande, la 66enne mesagnese di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di sabato 15 gennaio. La donna, stando alle prime informazioni raccolte, è in buona salute ma in stato confusionale. E' stata trovata mentre vagava nei pressi dei binari da alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria che hanno subito dato l'allarme. Sul posto si è recato il personale della Polfer, il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso. Successivamente è giunta un'ambulanza del 118 che ha preso in carico la 66enne e dopo averle prestato le prime cure l'ha portata in ospedale, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Croce Rossa, tutti impegnati nelle ricerche. Un lieto fine, quindi, per una vicenda che ha tenuto la cittadina di Mesagne con il fiato sospeso per quasi due giorni.

La donna nel pomeriggio di venerdì 14 gennaio era rimasta coinvolta in un incidente a Oria dove si era recata per una visita medica. Un'ambulanza del 118 l'aveva portata al Pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana da cui si era allontanata spontaneamente dopo aver firmato le dimissioni. Un parente l'aveva accompagnata a casa, da quel momento di lei non si è saputo più nulla.

I vicini e i parenti, la mattina successiva non l'hanno trovata a casa. Qualche ora dopo sono state avviate le ricerche a cui hanno partecipato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari della Croce Rossa oltre ai singoli cittadini. L'appello sulla scomparsa è stato lanciato da una vicina di casa nella stessa mattinata di sabato 15 gennaio.

Da quanto si apprende la 66enne si era allontanata da casa per recuperare la sua Fiat 600 che era stata portata in un deposito dopo l'incidente.

