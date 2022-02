Lancia Delta rubata trovata bruciata nelle campagne poche ore dopo: indaga la polizia

BRINDISI - E' stata trovata completamente avvolta dalle fiamme una Lancia Delta rubata ieri, venerdì 11 febbraio in via Tor Pisana a Brindisi. Attorno alle 10 di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono stati chiamati per spegnere un incendio nelle campagne di contrada Muscia al quartiere Sant'Elia. Si trattava di un'auto. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha subito avviato gli accertamenti del caso scoprendo che si trattava di un veicolo rubato. I poliziotti sono a lavoro per accertare se il veicolo sia stato utilizzato per qualche evento criminoso.