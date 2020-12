Ritrovate due panchine rubate nel parco donate da associazione

LATIANO - Erano state rubate da Villa Romatizza a Latiano il 15 novemnbre scorso. Nella mattinata di ieri, lunedì 30 novembre, i carabinieri le hanno trovate alla periferia del paese, erano state riverniciate ma questo non ha impedito di riconoscerle. Si tratta di due panchine che l'associazione per l’ambiente “L’isola che non c’è” aveva donato al Comune per metterle a disposizione della comunità.

Dopo il ritrovamento, reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, sono state collocate all’interno del parco nei pressi della stazione ferroviaria di Latiano.