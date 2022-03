Trovati con oltre 3 chilogrammi di cocaina e 28 di marijuana: arrestati

BRINDISI/RACALE - Circa tre chilogrammi e mezzo di cocaina e 28 chili di marijuana: è questa la quantità di sostanze stupefacenti sequestrate ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce e costata l'arresto di tre uomini di Racale. Si tratta di Tomas Manni, di 40 anni, Federico Foccillo, di 38, e Simone Minutello, di 33, già noti per vicende legate alla droga.

Tutto ha avuto inizio a Brindisi: due auto dirette verso il Leccese, avrebbero fatto da spola alla vettura dove era trasportato il carico. E qui che i militari hanno trovato custodita in più scatoloni la marijuana.

La perquisizione è stata estesa anche in casa degli indagati e in una di queste sarebbe spuntata anche l'ingente quantitativo di "polvere bianca". L'arresto è stato convalidato dal gip Vittorio Testi del tribunale di Brindisi e il procedimento sarà trasferito (per competenza territoriale) alla Procura di Lecce.