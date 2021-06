Controlli antidroga: trovati 542 grammi di marijuana nella spalliera del letto

SAN PIETRO VERNOTICO - Un 39enne di San Pietro Vernotico è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 542 grammi di marijuana, parzialmente già confezionati in dosi, oltre a un bilancino digitale di precisione. Il tutto era occultato nella spalliera del letto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.