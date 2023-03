Trovato nelle campagne di San Pietro un furgone rubato a San Vito

SAN PIETRO VERNOTICO - E' stato trovato nelle campagne di contrada Marciaddare sulla San Pietro Vernotico-Mesagne un furgone Renault Trafic rubato nel pomeriggio di martedì 28 marzo a San Vito Dei Normanni. Era parcheggiato tra gli ulivi nei pressi di un campo fotovoltaico. A fare il ritrovamento, attorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 29 marzo, una pattuglia della Vedetta2 Mondialpol durante un giro di pattugliamento proprio tra i siti dei pannelli solari.

Il furgone ha destato subito sospetti, la guardia particolare giurata ha contattato i carabinieri. E' emerso che ne era stato denunciato il furto presso la caserma di San Vito. I militari hanno contattato il proprietario che si è recato sul posto per recuperare il mezzo. Si ritiene che il veicolo sarebbe stato utilizzato successivamente per mettere a segno qualche furto ai danni dei campi fotovoltaici. Se così fosse l'intervento della guardia giurata non solo ha permesso il ritrovamento di un veicolo rubato allla vittima (integro e funzionante) ma ha anche evitato danneggiamenti e furti ai campi fotovoltaici.