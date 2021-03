Trovato con decine di dosi di marijuana e cocaina: arrestato un giovane

FRANCAVILLA FONTANA - Un 22enne di Francavilla Fontana è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. A seguito di una perquisizione personale i militari hanno trovato 5 grammi di marijuana nascosta nella tasca dei pantaloni. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare, presso l’abitazione e alcuni locali in suo uso, un involucro contenente 240 grammi della stessa sostanza: era occultata in un ripostiglio. Nascosti nella cucina e nel garage dell’abitazione sono stati trovati ulteriori 170 grammi di marijuana suddivisi in 66 dosi, 24 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi e materiale vario per il confezionamento. Al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari