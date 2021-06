Dosi di cocaina in auto e nel bagno di casa: arrestato. Aveva anche 1300 euro in contanti

Un 34enne di Brindisi è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

BRINDISI - Un 34enne di Brindisi è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione radiomobile della locale compagnia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri, martedì 8 giugno, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in una via del centro abitato, è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di un involucro contenente 9 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4,5 grammi, oltre alla somma contante di 1.300 euro in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, nascosto in bagno, un involucro contenente ulteriori 30 grammi della stessa sostanza, un bilancino digitale di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, Il 34enne, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.