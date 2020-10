A spasso per la città alla guida di un'auto confiscata: denunciato

BRINDISI - Un 45enne di Brindisi è stato denunciato dai carabinieri per appropriazione indebita. lLuomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato fermato alla guida di un’auto sottoposta a sequestro amministrativo. Dai successivi accertamenti si è appurato che il veicolo era intestato all’Erario dello Stato, in quanto oggetto di confisca, così come disposto dalla locale Prefettura.

