Trovato con hashish e marijuana nei pressi del parco: revocati i domiciliari

BRINDISI – Convalidato l’arresto e revocati i domiciliari per il 28enne di Brindisi, P.F., arrestato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, perché trovato con droga nei pressi di Parco di Giulio a Brindisi. Oggi il giovane, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Francesco Monopoli, è stato ascoltato dal Gip Vittorio Testi, per la convalida dell’arresto che era stato disposto dal pubblico ministero Mauron Gallone. Il Gip ha disposto l’obbligo di dimora.

Il 28enne, che fino a questo momento non aveva mai avuto problemi con la giustizia, era stato arrestato dai carabinieri del Norm per spaccio. Trovato nei pressi del parco alla vista dei militari aveva mostrato segni di nervosismo tanto da insospettirli e con vincerli a eseguire un controllo a suo carico. Addosso aveva 1 dose di marijuana del peso di 1,6 grammi avvolta in carta stagnola; 3 dosi confezionate singolarmente in carta forno di 1,20 grammi l’una di hashish e 1 pezzo di hashish di circa 50 grammi nascosta nella tasca dei pantaloni incartata in un involucro di uno snack.

La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione: i militari hanno trovato 1 dose di marijuana del peso di 1,30 grammi, 6 dosi di hashish del peso complessivo di7,20 grammi, 1 pezzo di hashish del peso di 97,60 grammi; più un altro pezzo della stessa sostanza del peso di 19 grammi.

