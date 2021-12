Dramma della solitudine: trovato morto in casa insieme a uno dei suoi cani. L'altro era denutrito

SAN PIETRO VERNOTICO - I vicini non lo vedevano da diversi giorni così nella mattinata di oggi, lunedì 6 dicembre, hanno lanciato l'allarme. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri che ha tentato di contattarlo, ma quando i militari si sono resi conto che non avrebbero ricevuto risposta hanno allertato i vigili del fuoco e il 118. Un uomo di 58 anni di San Pietro Vernotico J.P. è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Deledda a San Pietro Vernotico, una traversa di via Lecce. Il corpo era in stato di decomposizione, riverso sul letto. Secondo un primo esame sembrerebbe sia morto da diversi giorni. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Insieme a lui c'erano due cani, uno trovato morto, probabilmente di fame, l'altro denutrito. E' stato preso in carico dal medico veterinario Pietro De Rocco per le cure del caso. Il 58enne aveva due figli che vivevano fuori: uno a Fasano, l'altro a Padova. Allertati anche i Servizi sociali.