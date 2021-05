Trovato senza vita in casa e con ferite di arma da taglio: si indaga per omicidio

E' accaduto nel pomeriggio di oggi in via Bixio Continelli. Sul posto la polizia, la vittima è un 39enne di origini marocchine

OSTUNI - Il corpo senza vita di uomo di 39 anni, marocchino, è stato trovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 maggio in un'abitazione del centro storico di via Bixio Continelli a Ostuni. Dalle prime ricostruzioni della polizia, giunta sul posto, sembrerebbe che l’uomo sia stato ferito a morte con un’arma da taglio. Il pm di turno Paola Palumbo ha disposto l'ispezione cadaverica. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi e del localel commissariato. Al momento non è dato sapere se nell’abitazione in cui abitava la vittima, regolare in Italia, vi sia stata una lite. Gli investigatori, sul posto c'è la dirigente della Squadra mobile Rita