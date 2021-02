Acquista moto con un assegno da 3.200 euro falso: denunciato per truffa

ORIA - Ha pagato una moto Ktm 85 con un assegno falso. E’ stato individuato e denunciato a piede libero il presunto autore di unna truffa perpetrata ai danni di un 52enne di Oria. Si tratta di un uomo di 53 anni di Foggia. L’uomo deve rispondere del reato di truffa e falsità in titolo di credito. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Oria a seguito di querela sporta dalla vittima. Il malcapitato aveva messo in vendita il motociclo tramite un sito commerciale on-line, al prezzo di 3.200 euro. Il mezzo è stato acquistato con un assegno circolare emesso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, filiale di Pescara. Nel momento in cui è andato a riscuotere, però, il 52enne si è reso conto che l’assegno era fasullo.