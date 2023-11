Truffa del falso carabiniere: gli indagati lasciano il carcere, concessi i domiciliari

BRINDISI – Lasciano il carcere e tornano a casa, in regime di domiciliari, i presunti truffatori che lunedì scorso (30 ottobre) avrebbero sottratto più di 6mila euro a una coppia di anziani residente a Tuturano, con l’inganno del falso carabiniere. Si tratta del 29enne A.F. e del 27enne G.A., entrambi residenti a Napoli. I due stamattina (giovedì 2 novembre) si sono presentati davanti al gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida d’arresto.

A.F., difeso dall’avvocato Ferruccio Gianluca Palazzo, ha dichiarato la propria estraneità ai fatti. Il giovane, in particolare, ha sostenuto di essersi recato a Brindisi per visitare uno show room, in quanto interessato a dei mobili per un proprio negozio di imminente apertura. Lo stesso ha aggiunto che non era al corrente dei piani di G.A., che gli aveva messo a disposizione una Jeep Renegade per accompagnarlo. Ma tali dichiarazioni (ritenute dal gip “inverosimili e indimostrate”) contrastano con la versione dei fatti resa dal presunto complice. Il giudice ha quindi ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo misura proporzionata quella dei domiciliari.

I due sono stati colti in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra Mobile e dai colleghi delle Volanti della questura di Brindisi, grazie al fondamentale apporto di un poliziotto libero da servizio e di suo padre, poliziotto in pensione. Da quanto accertato dagli investigatori, gli indagati in un primo momento avrebbero contattato più volte l'anziana sulla propria utenza fissa, dicendole che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui era rimasta ferita un’altra persona e che per evitare l’arresto sarebbe stato necessario versare 15mila euro. Poi uno degli indagati avrebbe nuovamente contattato i due pensionati, spacciandosi per loro figlio.

I malcapitati, completamente nel panico, hanno ceduto alla richiesta. Poco dopo il 27enne G.A. avrebbe bussato a casa della coppia, spacciandosi per un carabiniere che avrebbe dovuto ritirare la somma di denaro, mentre A.F. lo attendeva a bordo della Jeep. Ma nel frattempo un vicino di casa, insospettito, ha avvertito il nipote dei coniugi (il poliziotto in pensione). Questi si è immediatamente recato in casa degli zii, allertando contestualmente sia il figlio (il poliziotto in servizio presso la questura di Brindisi) che le forze dell’ordine.

G.A. è stato sorpreso in casa degli anziani, con una busta contenente la somma di 6.150 euro appena sottratta con l’inganno. Il denaro è stato subito restituito agli sventurati,