Profili social Inter club hackerati: spunta annuncio truffa sui biglietti del derby

BRINDISI – Gli hacker si sono impossessati dei profili Facebook e Instagram dell’Inter club J. Zanetti di Brindisi e hanno ordito una truffa ai danni di ignari tifosi, in vista del derby di Champions League contro il Milan.

La denuncia dell’attacco arriva dai responsabili del club, che ieri sera (sabato 29 aprile) si sono accorti di non essere più padroni delle loro pagine social, quando è spuntato un annuncio sulla disponibilità di biglietti per assistere alla gara di ritorno della semifinale in programma il prossimo 16 maggio.

“Quei biglietti – fanno sapere dal club – non esistono. Hanno hackerato i nostri profili nel momento in cui stiamo organizzando una trasferta importante. Stanno utilizzando la nostra immagine per truffare la gente”. Nel corso della giornata odierna sarà sporta denuncia alla polizia, nella speranza che il club possa tornare in possesso dei propri account. L’invito è dunque quello a non dare alcun credito all’annuncio apparso nelle ultime ore.