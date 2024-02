Una truffa finita male: 85enne cade per terra, il responsabile scappa con i gioielli

OSTUNI - Una truffa è stata perpetrata ai danni di una 85enne, alla quale sono stati sottratti alcuni gioielli in oro per un valore ancora da quantificare. È quanto accaduto intorno alle 17.30 di oggi, 7 febbraio, in Corso Vittorio Emanuele, in una zona centrale della Città Bianca.

Durante gli attimi di agitazione, l'anziana donna è caduta a terra riportando alcune lievi ferite, ma ha rifiutato le cure ospedaliere. Il responsabile è scappato via velocemente, presumibilmente supportato da un complice.

Da chiarire l'intera dinamica dei fatti. Si ipotizza che prima dell'accaduto la 85enne fosse stata contattata telefonicamente dai truffatori. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso e prelevato le immagini di video-sorveglianza presenti nella zona per analizzarle e venire a capo della vicenda.

