Truffa on line: Xbox pagata ma non consegnata, denunciato

BRINDISI - I Carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno denunciato in stato di libertà un 27enne della provincia di Padova, per truffa aggravata. Il giovane, dopo aver incassato la somma di 140 euro, versata sul proprio conto corrente per l’acquisto di una Xbox, non ha consegnato la consolle a un 63enne del luogo, che il 3 novembre scorso ha presentato denuncia presso la stazione Carabinieri.