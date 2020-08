Compra piscina fuori terra, ma è una truffa: denunciato un giovane

TORRE SANTA SUSANNA - Avrebbe dovuto vendere una piscina fuori terra, ma dopo aver intascato i soldi, è sparito nel nulla. Un 26enne di Città Sant’Angelo (Pescara) è stato denunciato a piede libero per un truffa online ai danni di un 21enne di Torre Santa Susanna. L’uomo, dopo aver pubblicato un annuncio pubblicato su un sito commerciale, si è fatto accreditare la somma di 140 euro, tramite Postepay. Ma la merce non è stata mai spedita. Per questo la vittima, lo scorso 30 luglio, ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Torre Santa Susanna, che nel giro di poche settimane hanno chiuso il cerchio investigativo, contestando al 26enne il reato di truffa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.