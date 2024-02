Truffa della targa clonata: svaligiano appartamento in presenza di un’anziana

BRINDISI – La truffa è sempre quella del falso carabiniere, ma con qualche variante rispetto al solito canovaccio. Stavolta nessun figlio o nipote finito nei guai dopo un incidente stradale. I malfattori hanno escogitato la balla della targa clonata per indurre una donna a precipitarsi verso la motorizzazione, lasciando sola in casa l'anziana madre, poi tratta in inganno dai truffatori.

Il raggiro è scattato intorno alle ore 13 di ieri (mercoledì 20 febbraio), ai danni di una famiglia di coniugi residente in via Fulvia, al rione Cappuccini. La donna riceve una telefonata da un numero di cellulare sconosciuto. A risponderle è un uomo che si spaccia per carabiniere. Il finto militare la informa che nei giorni precedenti è stato commesso un reato. L’autore della malefatta ha agito a bordo di un’auto recante una targa identica a quella della sua auto. Si trattava, evidentemente, di un caso di clonazione di targa. A quel punto il finto carabiniere propone alla donna di recarsi presso la sede della motorizzazione civile a bordo della macchina con targa clonata, per chiarire l’equivoco.

La malcapitata avvisa il marito e insieme decidono di recarsi per la motorizzazione. Durante il tragitto, la donna è costantemente al telefono con lo pseudo maresciallo. Una volta arrivata a destinazione, viene invitata a restare all’esterno dell’edificio, in attesa dell’espletamento di alcune scartoffie. Evidentemente un complice (forse lo stesso truffatore che la teneva impegnata al telefono?) era appostato nei pressi della motorizzazione, per assicurarsi che i coniugi rispettassero le loro indicazioni.

Contemporaneamente, in via Fulvia, i ladri si introducevano all’interno dell’appartamento, raggirando la pensionata con un escamotage. Poi hanno fatto razzia di gioielli e denaro. Terminato il saccheggio, la telefonata con i coniugi si è interrotta. Poco dopo marito e moglie sono tornati a casa, rendendosi conto della manfrina ordita ai loro danni.

Fortemente scossi, non hanno potuto far altro che contattare la polizia. Sul posto si sono recati i poliziotti della sezione Volanti e i colleghi della Squadra Mobile. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona. Sono stati fatti degli accertamenti anche sull’utenza da cui è partita la telefonata. Si indaga per risalire all'identità dei truffatori, forse provenienti da un'altra regione. Non è la prima volta, purtroppo, che truffe di questo tipo vengono messe a segno nel Brindisisino.

