Truffe agli anziani: "Ecco come hanno tentato di raggirare mio suocero"

CELLINO SAN MARCO – “Sono un carabiniere, tuo nipote A. è rimasto coinvolto in un incidente, servono urgentemente 800/mille euro per i danni provocati a tre persone. Tra un po’ passa l’avvocato e glieli consegni e tutto si risolve senza conseguenze. In caserma c’è anche tuo genero S. Se non hai i soldi va bene anche l’equivalente in oro”. È questa la telefonata ricevuta da un 85enne di Cellino San Marco nella mattinata di lunedì 6 maggio al numero “fisso” di casa. Per fortuna l’uomo non aveva i soldi, tantomeno monili d’oro e nonostante la grande paura per il nipote non si è lasciato convincere a cercare denaro altrove. Per fortuna, perché si trattava di una truffa. Proprio una di quelle oggetto di analisi da parte dei carabinieri durante gli incontri con gli anziani, organizzati appositamente per mettere in guardia questa fascia di popolazione, la più vulnerabile, da malviventi senza scrupoli. Ma un conto è sentirlo raccontare o leggerlo sui giornali, un altro è viverlo sulla propria pelle.

“Quello che ci ha turbato è che questa gente sapeva tutto di mio suocero: il nome del nipote, dei figli, il mio – racconta il genero, che ha voluto rendere nota questa storia per mettere in guardia quante più persone possibile – tra i suoi nipoti hanno nominato colui che gli è più vicino, colui che vede più spesso e che sta più in giro. Come facevano a saperlo? questa è gente che prima di agire si informa bene e forse anche con la complicità di conoscenti. Per questo bisogna stare sempre molto attenti”.

Per fortuna in questo caso la “trattativa” non è andata a buon fine: la vittima soldi in casa non ne aveva e quando i truffatori lo hanno capito la telefonata è finita. L’anziano successivamente telefonato al nipote per sincerarsi che stesse bene e solo in quel momento ha capito che si era trattato di un imbroglio. Anzi gli è stato spiegato. Da lì la denuncia presso la locale stazione dei carabinieri e la scoperta che in paese si erano verificati altri casi simili.

Giusto per precisione si ripropone la truffa in questione spiegata dai carabinieri durante gli incontri.

“Il falso incidente stradale: la vittima viene contattata telefonicamente da uno sconosciuto che si presenta come “avvocato” il cui cliente sarebbe asseritamente rimasto coinvolto in un incidente stradale con il nipote della persona anziana. Tale presunto avvocato suggerisce quindi all’anziana vittima di pagare una somma di denaro per risolvere rapidamente e senza ulteriori più gravi conseguenze la questione, oppure prospettando l’obbligo di pagare una presunta “cauzione” a causa del momentaneo “fermo” del nipote operato dalle forze dell’ordine. I truffatori cercano di agire quindi facendo percepire una gravità tale dell’accaduto, al punto da non consentire il tempo sufficiente per riflettere su quanto si stia effettivamente verificando”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp